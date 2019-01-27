В Израиле арестовали россиянина, запускавшего дрон около аэропорта Тель-Авива

46-летний турист из России арестован в Израиле за запуск дрона около международного аэропорта Бен-Гурион под Тель-Авивом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Он не уточнил ни имени россиянина, ни даты его задержания. Пока арест россиянина продлен на сутки, но в понедельник, по мнению Зингермана, того депортируют на родину и «ничего серьезного ему не грозит».

В конце декабря в Великобритании двое суток не работал лондонский аэропорт Гатвик из-за сообщений о замеченных около него беспилотниках. В связи с закрытием аэропорта пострадали около 120 тысяч человек. В январе из-за дронов временно закрывался аэропорт Хитроу в Лондоне.