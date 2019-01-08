Аэропорт Хитроу на час приостановил вылеты из-за замеченного беспилотника

Обновление. Примерно через час после прекращения вылетов Хитроу объявил о возобновлении работы.

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за беспилотника, обнаруженного в районе летного поля. Полиция проверяет, может ли беспилотник представлять опасность.

По информации Sky News, закрыта только северная взлетно-посадочная полоса аэропорта, а параллельная ей южная все еще работает. Последний вылет из Хитроу произошел в 20:15 по московскому времени, отмечает Flightradar24.

19 и 20 декабря лондонский Гатвик также был закрыт из-за сообщений о беспилотниках, замеченных в районе летного поля. По подозрению в причастности к запуску беспилотника были задержаны двое человек, но их затем отпустили без предъявления обвинений. За информацию о происшествии объявлена награда 50 тысяч фунтов.

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