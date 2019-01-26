В Краснодарском крае умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая больше двух лет ждала очереди на квартиру

В Краснодарском крае 26 января умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая больше двух лет ждала очереди, чтобы получить квартиру. Об этом «Кавказскому узлу» сообщила ее внучка.

По словам Эммы Саакян, пенсионерке стало плохо вечером 25 января. Накануне, после публикаций о ее ситуации, она дала несколько телевизионных интервью. «Я полагаю, что это все результат многолетних издевательств над пожилым человеком черствых чиновников. Ей так и не довелось пожить в человеческих условиях», — цитирует издание Саакян.

В краевом министерстве труда заявили «Говорит Москва», что Вержик Хачарян приехала в Россию в 2015 году, а статус вдовы участника войны подтвердила в 2017-м. Согласно заявлению, пенсионерка должна была получить жилье в 2019 году, и власти информировали ее об этом.

«Когда она подтвердила свой статус, то подала документы на выплату, которая выплачивается из бюджетных денег. Но к тому моменту деньги уже были распределены между другими ветеранами, участниками ВОВ, а также вдовами. В 2019 году она должна была получить это жилье», — сказал исполняющий обязанности министра Сергей Гаркуша.

25 января СК заявил о начале проверки возможного нарушения жилищных прав Вержик Хачарян.

Как сообщил 24 января «Кавказский узел», Вержик Хачарян жила у внучки в одной комнате с правнучкой; туалет и душ в этом доме расположены на улице. В 2016 году она встала в очередь на квартиру как член семьи погибшего участника Великой Отечественной войны. Местные власти заявили, что квартиру она получит, когда будут выделены деньги из федерального бюджета.