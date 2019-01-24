В Краснодарском крае 100-летнюю жительницу поставили в очередь за квартирой. Обещанного она ждет три года

103-летняя жительница Краснодарского края Вержик Хачарян более двух лет стоит в очереди на квартиру, которая ей как члену семьи погибшего участника Великой Отечественной войны, пишет «Кавказский узел».

Хачарян встала на учет для получения жилья в октябре 2016 года. В 2018 году внучка пенсионерки, у которой она живет, рассказала «Кавказскому узлу», что «обещанная на 9 мая квартира опять не была ей выделена».

Позже замглавы Апшеронского района в официальном письме Хачарян заявил, что «вопрос обеспечения жильем будет рассмотрен <…> при наличии средств федерального бюджета на указанные цели». Когда именно пенсионерка получила этот ответ, «Кавказский узел» не уточняет.

В последние годы Вержик Хачарян живет у своей внучки в одной комнате с правнучкой. «Кавказский узел» пишет, что в доме «нет никаких условий для проживания столь пожилого человека»; в частности, душ и туалет там расположены на улице.