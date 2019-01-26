На подмосковных трассах во время снегопада произошло несколько массовых ДТП

В Подмосковье 26 января во время сильного снегопада произошли несколько массовых ДТП на крупных автомобильных трассах.

В первой половине дня на 28-м километре трассы М-2 («Крым») столкнулись восемь машин, а на 58-м — еще десять. Позже МВД сообщило, что в общей сложности в аварии на М-2 попали 50 машин; пострадали три человека.

Кроме того, на 57-м километре Новорижского шоссе (трасса «Балтия», М-9) также столкнулись десять машин. Пострадал один человек.

В московском регионе в выходные идет сильный снегопад. По оценке Гидрометцентра количество осадков может стать рекордным для 26 января, а к понедельнику может выпасть до половины месячной нормы осадкой. Из-за погоды «Аэрофлот» отменил более 130 рейсов.