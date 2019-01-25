«Аэрофлот» отменил 131 рейс из Шереметьево в выходные

Компания «Аэрофлот» отменила 131 рейс из Москвы, запланированный на 26-27 января. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Десятки других вылетов из аэропорта Шереметьево перенесены на более позднее время — они состоятся 26 и 27 января, но, как правило, на несколько часов позже, чем было указано в расписании.

Причина отмены и переноса рейсов — снегопад, который прогнозируют метеорологи. По их оценкам, за два дня в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков.