Испания, Франция и Германия признают Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, если Мадуро в течение восьми дней не назначит выборы
Правительства Испании, Франции и Германии готовы признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не назначат новые «справедливые, свободные и прозрачные» президентские выборы.
С таким заявлением днем 26 января выступил премьер-министр Испании Педро Санчес. Аналогичную позицию высказали в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель правительства Германии Мартина Фитц.
Санчес пояснил, что Европа признает легитимность Национальной ассамблеи Венесуэлы, которую возглавляет Гуайдо, и в то же время не признает результатов майских президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро.
Окружение Санчеса интерпретирует это как фактическое признание Гуайдо, поскольку Мадуро почти точно не назначит на этой неделе новые выборы (исп. яз.).
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента, а Николаса Мадуро — узурпатором, получил поддержку США и значительного числа южноамериканских стран. Россия, Турция, Мексика и ряд других стран встали на сторону Мадуро.