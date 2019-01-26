Испания, Франция и Германия признают Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, если Мадуро в течение восьми дней не назначит выборы

Правительства Испании, Франции и Германии готовы признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не назначат новые «справедливые, свободные и прозрачные» президентские выборы.

С таким заявлением днем 26 января выступил премьер-министр Испании Педро Санчес. Аналогичную позицию высказали в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель правительства Германии Мартина Фитц.

Санчес пояснил, что Европа признает легитимность Национальной ассамблеи Венесуэлы, которую возглавляет Гуайдо, и в то же время не признает результатов майских президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента, а Николаса Мадуро — узурпатором, получил поддержку США и значительного числа южноамериканских стран. Россия, Турция, Мексика и ряд других стран встали на сторону Мадуро.