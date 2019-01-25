В США начались задержки авиарейсов. Из-за остановки финансирования правительства не хватает диспетчеров

В аэропортах США 25 января начались задержки рейсов, вызванные нехваткой авиадиспетчеров на фоне .

Задержки коснулись, в первую очередь, аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке и аэропортов, откуда самолеты должны лететь в Нью-Йорк, следует из интерактивной карты на сайте Федерального управления гражданской авиации (FAA) по данным на 19:50 мск.

В FAA объяснили проблемы увеличением числа выходов на больничный. «Мы уменьшаем урон, привлекая к работе больше людей, меняя направления полетов и увеличивая интервалы в случае необходимости», — заявили в агентстве.

Вице-президент Национальной ассоциации диспетчеров Триш Гилберт заявила CNN, что сотрудников и так не хватало из-за остановки финансирования правительства.

«Добавьте к этому стресс, который испытывают диспетчеры, и их личные обстоятельства. Они не спят по ночам. Мы беспокоимся, что они не в состоянии работать», — сказала она.