В ФСБ арестованным передали алкоголь, чтобы разговорить одного из них, и назвали это оперативным мероприятием

Сотрудники ФСБ передавали арестованным алкоголь, чтобы те в разговоре подтвердили свою виновность. Об этом со ссылкой на материалы дела рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Валиулин.

В фигурирует четырехчасовая видеозапись, сделанная в управлении ФСБ по Приморскому краю в апреле 2018 года. В кабинете обвиняемый разговаривает с другим арестованным Андреем Тернопольским, который, по мнению Валиулина, сотрудничает с ФСБ и «пытается подвести Третьякова к тому, чтобы он сказал, что с помощью репоста хотел осуществить призывы к свержению власти».

Потом в кабинет заходят сотрудники ФСБ, которые передают Тернопольскому два пакета с бутылками внутри. Арестованные пьют из бутылок, но Третьяков все равно не соглашается с тем, что выступал за свержение власти. По словам адвоката, в деле это видео названо оперативным мероприятием, направленным «на закрепление или подтверждение виновности Третьякова». Валиулин намерен добиваться исключения видео из доказательств.