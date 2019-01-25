ЦБ возобновит закупку валюты, отложенную осенью из-за резкого снижения курса рубля

Отложенная осенью 2018 года закупка валюты в рамках возобновится с 1 февраля, объявил ЦБ России.

Отложенные покупки, говорится в сообщении регулятора, будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. Ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила увеличится на 2,8 миллиарда рублей в день.

В случае возникновения угроз для финансовой стабильности, подчеркнул Банк России, закупки могут быть вновь приостановлены.

Мораторий на закупки валюты для Минфина был введен с конца августа 2018 года на фоне резкого снижения рубля. Возобновление отложенных с 2018 года закупок валюты аналитики называли одним из важных факторов, которые могут повлиять на курс российской валюты.