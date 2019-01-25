«Трансперенси Интернешнл» дала объявление в газете, чтобы бывший научный руководитель Путина забрал миллион, выигранный им в суде

дала в газете «Коммерсант Санкт-Петербург» объявление с призывом к ректору Горного университета забрать миллион рублей, который ему присудил суд в октябре.

В объявлении «Трансперенси» просит Литвиненко предоставить банковские реквизиты для перечисления денег. Как вышло, что у организации не оказалось реквизитов Литвиненко, не поясняется.

Владимир Литвиненко судился с «Трансперенси» из-за расследования «Миллиардер с горы» о сделках с недвижимостью, которые совершали близкие к Литвиненко структуры. Суд присудил ему миллион рублей; организация собрала их с помощью краудфандинга.