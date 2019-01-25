Тьерри Анри временно отстранили от работы с «Монако»

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри временно отстранен от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера на ближайшие матчи станет Франк Пасси, заявили в клубе.

Окончательное решение по позиции тренера команды будет принято позже. В прессе появлялись сообщения, что руководство «Монако» может вернуть на этот пост предыдущего наставника команды Леонарду Жардима.

Бывший французский футболист Тьерри Анри стал главным тренером клуба «Монако» в октябре 2018 года. За это время клуб успел вылететь из Лиги чемпионов и Кубка Франции. Сейчас команда находится на предпоследнем месте в чемпионате Франции.

Летом 2018 года в «Монако», принадлежащий миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, перешел российский футболист Александр Головин.

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