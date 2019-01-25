Гражданка Киргизии заявила о задержании мужа по делу о взрыве в Магнитогорске. Она утверждает, что его пытают

Полицейские Магнитогорска 16 января задержали гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова и применили к нему пытки, сообщает «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»).

Супруга задержанного Халимахон заявила, что ее мужа избивали и пытали током. Собеседница издания сообщила, что, со слов мужа, его подозревают в причастности к в доме в Магнитогорске. «Ему показали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные», — сообщила она.

Правозащитник Бахром Хамроев сообщил, что сейчас Зайнабидинов находится в СИЗО № 2 в Магнитогорске. Прокуратура рассматривает вопрос о его экстрадиции в Киргизию, поскольку он находится в международном розыске по делу о в Киргизии в июне 2010 года. Супруга подозреваемого сообщила, что после тех событий семья вынужденно покинула Киргизию.

После взрыва в Магнитогорске полицейские стали массово задерживать выходцев из стран Центральной Азии, сообщил правозащитник Бахром Хамроев. В полиции Магнитогорска ранее называли задержания мигрантов «обычными профилактическими мероприятиями».