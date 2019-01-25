Генпрокуратура отказалась отменить уголовное преследование четырех бизнесменов из «списка Титова»

Генпрокуратура РФ отказалась отменить решение о заочном аресте четырех бизнесменов, уехавших из России, на чем настаивал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает РБК.

Решение об аресте отказались отменить в связи с «учетом тяжести содеянного», сказано в ответе замгенпрокурора Виктора Гриня на письмо Бориса Титова. Бизнес-омбудсмен просил прокуратуру дать гарантии предпринимателям, уехавшим из страны из-за уголовного преследования, чтобы те могли свободно вернуться в Россию.

Отказ Генпрокуратуры затронул четырех из девяти бизнесменов, предложенных Титовым. Это бывший совладелец Billa Георгий Трефилов, предприниматели Василий Дякун из Омска, Владимир Зюзин из Мурманска и Семен Москотов из Краснодара.

Борис Титов сообщил, что продолжит работать с обращениями этих бизнесменов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов с 2018 года предлагает российским властям отменить заочные аресты предпринимателей, уехавших из России из-за уголовного преследования, в обмен на их обещание сотрудничать со следствием. В феврале 2018 года Титов передал президенту первый список бизнесменов, после чего прокуратура согласилась отменить розыск восьми человек. В ноябре омбудсмен подготовил новый «список Титова», куда вошли девять предпринимателей.

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