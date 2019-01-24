Заключенные мордовской колонии, где сидела Толоконникова, снова пожаловались на рабский труд

Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела из-за жалоб заключенных на принудительный труд в женской колонии № 14 в Мордовии.

Правозащитники попросили следователей проверить три новые жалобы бывших и действующих заключенных. Также организация обратилась в Генпрокуратуру с просьбой защитить одну из заявительниц, Ирину Ушанову, которая сейчас находится в колонии.

Заключенные жалуются на бесчеловечные условия содержания, говорят в «Зоне права». Так, Ирина Ушанова рассказала, что осужденных заставляют работать сверхурочно до часа ночи, угрожая избить их или лишить еды. По ее словам, осужденных оставили без за осень 2018 года, поскольку они жаловались в правоохранительные органы.

Другие заключенные, как сообщил «Коммерсант», жалуются на низкую зарплату (350-400 рублей в месяц), продажу просроченной еды в магазине колонии, а также отказ медиков изолировать людей с туберкулезом.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывавшая наказание в мордовской ИК-14 за панк-молебен «Богородица, Путина прогони», в 2013 году объявляла голодовку, чтобы привлечь внимание к использованию рабского труда в колонии.

В декабре 2018 года ФСИН уволила начальника мордовской колонии ИК-14 Юрия Куприянова после того, как скрытая проверка подтвердила факты использования рабского труда в колонии. Против него возбудили уголовное дело о превышении полномочий.