Против начальника колонии, где сидела Толоконникова, возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против исполняющего обязанности начальника мордовской женской исправительной колонии № 14. В пресс-релизе СК не названо имя сотрудника ФСИН, но, судя по всему, речь идет о недавно уволенном Юрии Куприянове.

По версии следствия, начальник ИК-14 «незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время, чем существенно нарушил их права и законные интересы, а также законные интересы общества и государства». О задержании начальника колонии ничего не сообщается.

Об использовании рабского труда в ИК-14 рассказала отбывавшая там наказание участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Куприянова уволили только через пять лет после ее освобождения.

Другая участница Pussy Riot Мария Алехина также рассказывала о нарушениях при организации и оплаты труда в нижегородской ИК-2, где она отбывала наказание. В июле 2018 года колония выиграла у Алехиной суд о защите деловой репутации.