Правительство поддержало законопроекты Клишаса о фейковых новостях и неуважении к власти

Правительство РФ дало положительные отзывы на все четыре законопроекта сенатора Андрея Клишаса о наказании за и .

Как заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, два недостающих отзыва поступили из правительства ночью.

24 января Госдума намеревалась рассмотреть все законопроекты в первом чтении, но выставила несколько условий для этого. В частности, депутаты требовали положительных отзывов на документы от кабинета министров.

Также парламентарии потребовали, чтобы инициатор законопроектов Андрей Клишас лично представил их на заседании Госдумы. Помощник сенатора заявил, что Клишас не намерен участвовать в заседании, поскольку будет находиться в Красноярском крае.