Мэрия Москвы одобрила продление желтой ветки метро до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила продление Солнцевской линии метро (южный участок желтой) до аэропорта Внуково. После конечной станции «Рассказовка» появятся две новых: «Пыхтино» и «Внуково». Новый участок должен заработать в 2022 году.

Люблинско-Дмитровскую линию (салатовую) на севере продлят до района Северный. К 2023 году предлагают открыть три новых станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Поселок Северный».

Комиссия также одобрила первый участок новой Коммунарской линии — от «Севастопольского проспекта» до «Улицы Новаторов». Затем этот участок будет продлен в сторону поселка Коммунарка в Новомосковском округе.