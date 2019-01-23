В правительстве обсуждают введение социальных норм потребления электричества

Министерство экономического развития предлагает ввести социальные нормы потребления электроэнергии для населения.

По данным «Коммерсанта», предполагается, что до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — по экономически обоснованному. Социальные нормы, рассказал источник издания, предлагается применять к лицевому счету.

Для некоторых регионов, например Севера, границы базового тарифа могут расширить. Также льготный режим могут получить потребители, которые используют электричество для отопления. В то же время планируется постепенно отменить льготы для владельцев электроплит и сельских жителей, чьи дома подключены к сетям теплоснабжения.

Введение социальных норм потребления электричества планируется обсудить на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января.

Проект введения социальных норм потребления электричества обсуждался еще в 2014 году, однако тогда его было решено заморозить. В 2016 году рассматривалась возможность введения абонентской платы за электричество, но и от нее тоже было решено отказаться.

В середине января бывший председатель правления энергетической компании РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс заявил, что цены на электроэнергию в России значительно ниже, чем в среднем в мире, что приводит к неэффективному расходованию. Простое повышение цен на электричество для населения, которое «живет бедно либо очень бедно», — не выход, сказал Чубайс, предложив поднять тарифы лишь для «богатых».

Слова о «бедном населении» стали причиной заочного спора в фейсбуке между Чубайсом и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.