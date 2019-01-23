Правительство прекратило обсуждать введение социальных норм потребления электричества

Обсуждение возможности введения социальных норм потребления электроэнергии для населения в России «прекращено на неопределенный срок». Такое решение было принято по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, объявил его представитель Илья Джус.

Также, сообщил он, пока решено не рассматривать отмену льгот на электроэнергию для владельцев электроплит и сельских жителей, чьи дома подключены к сетям теплоснабжения.

Проект введения социальных норм потребления электричества обсуждался еще в 2014 году, однако тогда его было решено заморозить. В 2016 году сообщалось, что рассматривается возможность введения абонентской платы, но и от нее тоже отказались.