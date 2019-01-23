Усейн Болт объявил о завершении карьеры футболиста
Бывший профессиональный легкоатлет Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры, сообщает Goal.com.
Усэйн Болт заявил, что получал удовольствие, когда выступал в составе футбольной команды. «Это отличалось от легкой атлетики, и это было весело, пока продолжалось», — сказал 32-летний спортсмен.
11-кратный чемпион мира по легкой атлетике Усейн Болт завершил карьеру легкоатлета в 2017 году. После этого Болт заявил, что хочет исполнить свою детскую мечту и профессионально играть в футбол.
Усейн Болт провел свой первый футбольный матч в составе норвежского клуба «Стремсгодсет». В июле 2018 года он начал выступать за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», с которым провел несколько товарищеских матчей, но в ноябре ушел из команды, не сумев договориться по контракту.