Усейн Болт теперь профессиональный футболист. Посмотрите, как он празднует свои первые голы

Ямаец Усейн Болт, известный во всем мире как олимпийский и мировой рекордсмен в беге на коротких дистанциях, забил свои первые голы в качестве профессионального футболиста.

Bai Xuefei / Xinhua / Scanpix / LETA

После ухода из легкой атлетики Болт заявлял, что хочет исполнить свою детскую мечту и профессионально играть в футбол. Свой первый матч он сыграл в составе норвежского клуба «Стремсгодсет», а потом переехал в Австралию и в июле 2018 года подписал первый контракт — с клубом «Сентрал Кост Маринерс», который выступает в высшем дивизионе чемпионата страны.

12 октября Болт вышел на поле в предсезонном матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» и на 57-й минуте забил гол, а через 11 минут — еще один. «Маринерс» выиграли со счетом 4:0.

Свои голы Болт праздновал, изображая лучника, целящегося из лука — так же, как он отмечал свои победы в легкой атлетике.