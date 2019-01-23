Reuters: загоревшиеся в Черном море танкеры не смогли попасть в российский порт из-за санкций США

Два газовых танкера «Канди» и «Маэстро», перевозившие сжиженный газ, загорелись в Черном море после того, как одно из судов не пустили в российский порт из-за риска санкций США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, у двух судов те же названия, что и у газовых танкеров Maestro и Venice, включенных в санкционные списки США в ноябре 2018 года. Суда попали под санкции из-за доставки топлива в Сирию.

Минфин США предупреждал, что любые сделки с этими судами могут привести к санкциям. Из-за этого российский газовый терминал «Мактрен-Нафта» отказался пускать «Маэстро» в порт Темрюк в Краснодарском крае. Reuters предполагает, что экипажи «Канди» и «Маэстро» могли прибегнуть к рискованной передаче сжиженного газа в открытом море, поскольку не могли попасть в порт.

В компании «Мактрен-Нафта» и порту Темрюк не комментировали случившееся.

21 января в Черном море в районе Керченского пролива загорелись два газовых танкера «Канди» и «Маэстро», ходящие под флагом Танзании. Пожар начался при передаче сжиженного газа с одного судна на другое. Погибли 10 человек, спасены 12, еще 10 числятся пропавшими без вести. По состоянию на вечер 22 января пожар на танкерах продолжался.

О пожаре на танкерах в Черном море В Черном море произошел пожар на двух танкерах со сжиженным газом. Погибли 10 человек, судьба еще 10 неизвестна