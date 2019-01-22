В Черном море произошел пожар на двух танкерах со сжиженным газом. Погибли 14 человек, судьба еще шести неизвестна

Один из двух горящих танкеров в Керченском проливе, 21 января 2019 года Kerch.fm / EPA / Scanpix / LETA

В Черном море вечером 21 января загорелись два газовых танкера. Пожар начался в районе Керченского пролива около 18:00 на судах «Канди» и «Маэстро», ходящих под флагом Танзании. Танкеры перевозили сжиженный газ. Они загорелись во время якорной стоянки в нейтральных водах при передаче топлива с борта на борт. На одном из танкеров произошел взрыв. Затем огонь перекинулся с одного судна на другое, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). Там отметили, что «не получили сигнала (о бедствии) ни от одного из двух капитанов». Вечером 21 января сообщалось о существующей угрозе нового взрыва. К шести утра следующего дня танкеры продолжали гореть. В Росморречфлоте отметили, что танкеры с газом не тушат, поскольку «такой практики нет».

В Керченском проливе горит судно RT на русском

При пожаре погибли не менее 14 человек. Такие данные по состоянию на 9 утра 22 января предоставил глава Крыма Сергей Аксенов. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что шесть человек числятся пропавшими без вести. Всего на двух судах, как утверждает агентство, находились 32 человека (по данным СК РФ, 31 человек). Россиян среди них нет — экипажи состояли из граждан Турции и Индии. Во время пожара моряки прыгали за борт. К утру 22 января спасательную операцию по поиску моряков прекратили, так как шансов найти выживших нет, заявили в Росморречфлоте. Спасены 12 человек, у них диагностировали ожоги и обморожение. Известно, что среди спасенных людей — восемь граждан Турции. Выжившие моряки находятся на спасательных судах, на момент написания этого текста их еще не госпитализировали. Пострадавших готовы принять больницы Кубани и Крыма.

Газ с одного танкера на другой, возможно, перегружали незаконно. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. По данным ТАСС, пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности. В Росморречфлоте не стали говорить, законно ли действовали экипажи танкеров. «Такого понятия, как „законная“ или „незаконная“ якорная стоянка в нейтральных водах, не существует», — сказали в ведомстве. Власти Украины в то же время сообщили, что танкеры нелегально перевозили газ в Сирию — на это указывают данные Минфина США.

Управление СК на транспорте возбудило уголовное дело. Его расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы. Делом занимаются крымские следователи. Пожар не повлиял на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. Угрозы другим судам нет, утверждают спасатели. В Росморречфлоте сообщили, что пожар не нанес ущерба окружающей среде. При этом во Всемирном фонде дикой природы допустили, что такой ущерб может быть причинен в случае разлива мазута.

Александр Бакланов