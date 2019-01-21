В Керченском проливе загорелись два танкера. Погибли 10 человек

Обновление. Источник «Интерфакса» сообщил о 10 погибших при пожаре, судьба семи человек пока остается неизвестной.

В результате пожара, произошедшего на двух судах в Керченском проливе, погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.

По данным агентства, спасены 14 человек. Всего в экипажи двух судов, по предварительной информации, входили около 30 моряков — граждане Турции и Индии. Россиян среди членов экипажей нет.

Пожар произошел на борту танкеров «Канди» и «Маэстро», которые ходят под флагом Танзании. Они находились в нейтральных водах.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали, что на одном из судов произошел взрыв, когда между ними шла перевалка топлива. Затем пожар перекинулся на другой танкер. Чтобы спастись, моряки прыгали за борт.