РАН назвала ошибкой присвоение звания почетного профессора патриарху

Информация о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко была ошибочной. Соответствующий пресс-релиз от 22 января размещен на сайте РАН.

РАН 18 января объявила о том, что торжественная церемония присвоения званий Кириллу и Матвиенко состоится 22 января. Уже через несколько часов в академии сообщили, что церемония пройдет «в другой раз», а 21 января вопрос о присвоении сняли с повестки заседания.