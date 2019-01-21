РАН приостановила присвоение патриарху Кириллу звания почетного профессора

Президиум Российской академии наук снял с повестки заседания, назначенного на 22 января, вопрос о присвоении патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звания почетный профессор.

«Некоторые члены академии высказали сомнения в целесообразности звания. Поэтому, пока мы должны снять и обсудить между собой эту тему», — сообщил РБК вице-президент РАН Юрий Балега.

При этом Балега отметил, что патриарх «поддерживает науку не только в гуманитарной сфере, но и в технических науках». «Религия, в какой-то мере, является частью общечеловеческой культуры», — добавил он.

18 января РАН сообщила, что патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными профессорами Российской академии наук. Торжественная церемония присвоения званий, говорилось в сообщении, пройдет 22 января. Через несколько часов после этого РАН объявила, что церемония «состоится в другой раз».

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