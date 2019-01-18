«В другой раз». РАН присвоила патриарху Кириллу звание почетного профессора, а потом передумала
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук, рассказали в пресс-службе академии.
Звание почетного профессора также присвоили спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Церемония присвоения пройдет 22 января.
Обновлено. Через два часа после первого объявления пресс-служба РАН сообщила, что «церемония присвоения звания состоится в другой раз».
«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, [бывшего президента РАН] Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала глава пресс-службы РАН Светлана Попова.