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«В другой раз». РАН присвоила патриарху Кириллу звание почетного профессора, а потом передумала

Интерфакс
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук, рассказали в пресс-службе академии.

Звание почетного профессора также присвоили спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Церемония присвоения пройдет 22 января.

Обновлено. Через два часа после первого объявления пресс-служба РАН сообщила, что «церемония присвоения звания состоится в другой раз».

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, [бывшего президента РАН] Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала глава пресс-службы РАН Светлана Попова.

Интерфакс

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