«В другой раз». РАН присвоила патриарху Кириллу звание почетного профессора, а потом передумала

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, [бывшего президента РАН] Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала глава пресс-службы РАН Светлана Попова.

Интерфакс