Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективное использование инвестиций.

«Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — заявил он на совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию госкорпорации.

По данным премьера, в 2018 году «Роскосмос» не использовал порядка 16% бюджетных инвестиций. «В любом случае это недозагруженные предприятия и невыполненные научные работы. Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно», — сказал Медведев.

В связи с этим он упомянул ситуацию с космодромом «Восточный», строительство которого не укладывается в сроки, причем «Роскосмос» запрашивает дополнительные средства на достройку объектов.

По итогам совещания было решено сдвинуть планируемый срок окончания строительства с 2021-го на 2023 год.