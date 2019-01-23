Конгрессмены запретили Дональду Трампу выводить США из НАТО

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который запрещает использовать государственные средства для выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект поддержали 357 членов Палаты представителей, среди которых были как демократы, так и республиканцы. Против проголосовали 22 человека.

«Законопроект дает понять, что Конгресс США все еще верит в Североатлантический альянс и будет препятствовать любым недальновидным попыткам его ослабления или одностороннего выхода нашей страны», — заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Теперь законопроект поступит в Сенат — верхнюю палату Конгресса США. Если сенаторы одобрят документ, он будет отправлен на подпись президенту.

Дональд Трамп называл Североатлантический альянс устаревшим объединением и критиковал страны за недостаточный, по его мнению, вклад в содержание альянса.

На прошлой неделе The New York Times со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что в 2018 году Трамп в частных беседах несколько раз говорил, что хочет вывести США из НАТО.

Вскоре после статьи The New York Times в Сенат США был повторно внесен законопроект, который запрещает президенту выходить из Североатлантического альянса без одобрения Сената.