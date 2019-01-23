Братья Ротенберги лишились частных самолетов Bombardier из-за санкций США

Бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги остались без двух частных самолетов Bombardier после того, как в 2014 году против них были введены санкции США. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации.

Борис Ротенберг владел самолетом Bombardier Global 5000 стоимостью 25 миллионов долларов, Аркадий Ротенберг — Bombardier Global 300 за 15 миллионов долларов. Джеты были записаны на кипрские компании Ротенбергов Damstone Limited и Olpon Investment Limited.

Когда и за сколько были проданы самолеты, Forbes не пишет, но уточняет, что они уже сменили владельцев.

Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что кредит на покупку Bombardier был взят в банке Credit Suisse. После введения санкций США банк перестал принимать платежи от Damstone Limited и без уведомления заемщика продал самолет. «Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — сказал представитель бизнесмена.

В мае 2018 года стало известно, что миллиардер Олег Дерипаска отказался от трех арендованных им частных самолетов Gulfstream G550 из-за санкций США. По той же причине свой джет Gulfstream G650 продал бизнесмен Геннадий Тимченко.