Олег Дерипаска отказался от трех частных самолетов из-за санкций США

Миллиардер Олег Дерипаска отказался от трех арендованных им частных самолетов Gulfstream G550. Он больше не может пользоваться ими из-за санкций США, пишет Reuters со ссылкой на компанию Freestream, которую владельцы воздушных судов наняли для их продажи.

Директор Freestream Алиреза Иттихадьех сообщил агентству, что самолеты принадлежат банкам Credit Suisse и Raiffeisen. Они были переданы через стороннюю компанию структурам Дерипаски по договорам лизинга. «Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску», — сказал директор Freestream.

Иттихадьех сообщил, что владельцы решили продать самолеты, как только компании Дерипаски отказались от аренды. «Банку не нужны эти активы, — сказал он. — Банки забирают активы, как только происходит возврат арендованного имущества, они его либо продают, либо передают в повторную аренду. В данном случае, у них активы пятилетней давности, и они решили их продать».

Начальная цена двух выставленных на продажу самолетов составляет 30 миллионов долларов; цена третьего неизвестна. Как отмечает Reuters, стоимость нового Gulfstream G550 достигает 50 миллионов долларов.