Житель Новосибирска получил полтора года колонии за призывы к экстремизму во «ВКонтакте»

Судья Советского районного суда Новосибирска Геннадий Гущин приговорил к полутора годам колонии общего режима жителя Академгородка Алексея Бахтина.

Бахтина признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет. Как рассказали «Медузе» в суде, его также обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды, но в ходе судебного следствия это обвинение было снято в связи с декриминализацией статьи.

По информации «Академ-Онлайн», Бахтина осудили за посты в его сообществе «Dviж Daily News (DDNewS)» в сети «ВКонтакте». Суд решил, что Бахтин «публично призвал неограниченный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении лиц, выделенных по национальному признаку (представителей Кавказа и Средней Азии)». Ему на два года запретили администрировать интернет-сообщества.

В 2013 году Бахтина осудили за нападение на гражданина Таджикистана, он вышел по УДО в 2016 году. В ходе следствия по делу об экстремизме Бахтин напал на жителя Киргизии, в ноябре 2018 года его признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, легкого вреда здоровью и хулиганстве.