Япония вложит более миллиарда рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье
Япония выделит один миллиард 158 миллионов рублей на закупку оборудования для центра хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. Об этом на заседании с приморскими депутатами заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» Константин Сиденко.
По его словам, японские власти профинансируют работы по ликвидации наследия «холодной войны» в регионе для обеспечения собственной безопасности и из опасений «последствий аварии подобной Фукусиме».
Сиденко подчеркнул, что соглашение не предусматривает ввоз и переработку радиоактивных отходов из Японии или других стран, поскольку это запрещено российским законодательством.
Как сообщил Константин Сиденко, сегодня ДальРАО, в основном, занимается хранением отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, выгруженных из отслуживших свой срок атомных подводных лодок и других кораблей Тихоокеанского флота, а также транспортировкой для размещения его в местах хранения, которые расположены на Урале. Кроме того, предприятие обеспечивает ядерную и радиационную, экологическую, техническую и пожарную безопасность при обращении с радиационными отходами.