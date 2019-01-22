Япония вложит более миллиарда рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье

Япония выделит один миллиард 158 миллионов рублей на закупку оборудования для центра хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. Об этом на заседании с приморскими депутатами заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» Константин Сиденко.

По его словам, японские власти профинансируют работы по ликвидации наследия «холодной войны» в регионе для обеспечения собственной безопасности и из опасений «последствий аварии подобной ».

Сиденко подчеркнул, что соглашение не предусматривает ввоз и переработку радиоактивных отходов из Японии или других стран, поскольку это запрещено российским законодательством.