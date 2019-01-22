Россия заняла последнее место в рейтинге доверия бизнесу, СМИ и общественным организациям

Исследовательская компания Edelman из США представила ежегодный рейтинг доверия жителей разных стран к общественным институтам и власти.

При составлении рейтинга авторы исследования опросили 33 тысячи человек из 28 стран мира. Респондентов спрашивали, как они относятся к общественным организациям, бизнесу, властям и СМИ. В целом в мире, отмечается в исследовании, доверие опрошенных ко всем институтам выросло на несколько процентов.

Россия заняла последнее место в общем уровне доверия к институтам — 29 пунктов из 100. Россия стала последней в рейтингах доверия общественным организациям (им доверяют 23% россиян), бизнесу (34%) и СМИ (26%).

При этом уровень доверия к правительству РФ оказался выше, чем в Мексике, Франции и Бразилии. Российским властям доверяют 34% опрошенных, что на 10% меньше, чем годом ранее.

в январе представил итоги опроса, согласно которому рейтинг доверия президенту Владимиру Путину снизился до исторического минимума. По данным опроса Фонда «Общественное мнение»﻿, больше половины россиян недовольны властями.