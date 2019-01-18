ФОМ: половина россиян недовольна властями

Больше половины россиян (54%) сообщили, что действия властей в последний месяц вызывали у них недовольство или возмущение, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенный 12-13 января.

40% опрошенных сказали, что действия власти не вызывали таких чувств. За один месяц этот показатель снизился на 5%. Число недовольных за это время, наоборот, выросло на 6%.

Еще 70% опрошенных сообщили, что за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. Это максимальное значение с 2013 года, следует из материалов ФОМ.

ФОМ провел опрос 12-13 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 регионах России.

Согласно результатам опроса , проведенного 9-13 января, работу президента России одобряют 62,1% респондентов, работу премьер-министра и правительства — 35% и 39,5% соответственно.

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