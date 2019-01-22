Режиссер комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде: полиция ищет источники финансирования фильма

Вызов в полицию режиссера комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде Алексея Красовского связан, по предположению режиссера, с поисками источников финансирования фильма. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на собственный эфир с участием Красовского.

Красовский рассказал, что его «продолжает домогаться» следователь, который занимается экономическими преступлениями. Из публикации следует, что режиссера вызывали на допрос именно в связи с этой проверкой.

Ранее фильмом также интересовался другой следователь, который «искал экстремизм-терроризм»; больше он режиссера, по его словам, «не беспокоит».

Алексей Красовский снимал фильм «Праздник», по своим словам, с помощью краудфандинга и на собственные деньги. Осенью 2018 года, когда фильм был уже снят, в «Единой России» и других организациях стали требовать не допустить его проката. В итоге Красовский выложил фильм на ютьюб.