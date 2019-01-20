Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию
Режиссера Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Режиссера вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции. Источник добавил, что причина вызова режиссера на допрос пока неизвестна.
В начале января Красовский выпустил комедию «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Денежные средства на съемки были собраны краудфандингом.
В декабре прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку «обстоятельств производства» фильма; о ее результатах не сообщалось. Тогда же Красовский рассказывал, что ему начали регулярно звонить «всевозможные персонажи», представлявшиеся сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями или следователями, ведущими дела по экстремизму.
20 января «Праздник» был удален с YouTube за «нарушение правил использования» сервиса. Через несколько часов видео снова стало доступным, его удаление объяснили «ошибкой системы».