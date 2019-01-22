Прокуратура завела административное дело на главврача пензенской больницы, где поставили самодельные кровати из досок и стульев

Прокуратура города Кузнецка (Пензенская область) завела административное дело в отношении Алексея Потапова — главного врача местной больницы, где больных размещали на самодельных кроватях из стульев и досок.

Дело возбуждено по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для должностных лиц санкция статьи предусматривает штраф от 500 до тысячи рублей.

Снимки конструкции из стульев и досок, заменяющей кровать в больнице Кузнецка, появилась в ВК 13 января. В больнице пояснили, что самодельные койки понадобились из-за большого количества экстренных госпитализаций.

Алексей Потапов заявил, что больница докупит резервные койки. Глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал, что так же поступят все больницы региона. Из-за ситуации в Кузнецке он объявил выговоры руководству областного Минздрава и профильному зампреду правительства.