В пензенской больнице установили конструкции из досок и стульев вместо кроватей. Это объяснили большим количеством пациентов

13 января в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография конструкции из досок и стульев. В комментарии под постом говорилось, что конструкция выполняет функцию кровати в одной из больниц Пензенской области. Минздрав региона 15 января официально подтвердил, что снимок является подлинным.

В самой больнице пояснили, что для выяснения причин госпитализации на такие «приставные места» провели внеплановый обход отделений. Выяснилось, что дополнительные конструкции понадобились из-за большого количества экстренных госпитализаций в последние дни.

В период новогодних каникул в России ежегодно увеличивается количество смертей и случаев госпитализации на душу населения по сравнению со средними значениями.