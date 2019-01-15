В пензенской больнице установили конструкции из досок и стульев вместо кроватей. Это объяснили большим количеством пациентов
13 января в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография конструкции из досок и стульев. В комментарии под постом говорилось, что конструкция выполняет функцию кровати в одной из больниц Пензенской области. Минздрав региона 15 января официально подтвердил, что снимок является подлинным.
В самой больнице пояснили, что для выяснения причин госпитализации на такие «приставные места» провели внеплановый обход отделений. Выяснилось, что дополнительные конструкции понадобились из-за большого количества экстренных госпитализаций в последние дни.
Больные с «приставных коек» будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течение одного-двух дней.
В период новогодних каникул в России ежегодно увеличивается количество смертей и случаев госпитализации на душу населения по сравнению со средними значениями.