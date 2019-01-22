Криштиану Роналду дали 23 месяца тюрьмы условно по делу об уходе от налогов в Испании. Он должен заплатить 18,8 миллиона евро

Португальский футболист, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заключил сделку по делу об уходе от налогов в Испании, сообщает Reuters.

По условиям сделки Роналду получит 23 месяца условного тюремного срока, уточняет BBC News. Футболист также должен заплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро (21,4 миллиона долларов).

Заседание суда продолжалось несколько минут, пока Роналду не принял сделку, предложенную прокуратурой.

По мнению испанских властей, Криштиану Роналду не заплатил налогов на 14,7 миллиона евро с дохода от использования его изображения. Для уклонения от уплаты использовалась офшорная компания, зарегистрированная на Виргинских островах. Похожие обвинения в уходе от налогов были выдвинуты в адрес футбольного тренера Жозе Моуринью, который пользовался услугами того же агента.

Состояние Криштиану Роналду, по данным Forbes, оценивается в 108 миллионов долларов. Его зарплата в «Ювентусе» составляет 31 миллион евро (более 35 миллионов долларов).

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