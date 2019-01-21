Вынесен приговор по делу о нападении цыган на казака в Екатеринбурге. Обвиняемые получили до 10 лет колонии

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о перестрелке в Цыганском поселке Екатеринбурга в сентябре 2016 года. Тогда цыгане и спортсмены из клуба единоборств «Храбр» попытались напасть на бывшего спецназовца, казака Олега Шишова.

Причиной, как сообщалось, стал конфликт между Шишовым и цыганом Дмитрием Пестриковым. Цыгане и спортсмены из «Храбра» приехали к дому Шишова и попытались напасть на казака и его друзей. В ответ те открыли огонь, убив двух человек и ранив более 10.

Обвиняемыми по делу проходили 19 человек — цыгане и спортсмены из «Храбра». Суд признал их виновными по разным частям статьи УК РФ «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках». Десять человек приговорены к срокам от трех лет и девяти месяцев до десяти лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Остальные получили от полутора до трех лет лишения свободы условно. Так, Дмитрий Пестриков получил 8,5 лет колонии строгого режима.

Шишова и его друзей подозревали в превышении пределов необходимой самообороны, однако обвинения были сняты. Шишов в декабре 2017 года был признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и приговорен к одному году ограничения свободы.

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