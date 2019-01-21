Власти Китая признали незаконным эксперимент по генетической модификации человека
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Власти китайской провинции Гуандун признали незаконными действия Хэ Цзянькуя — ученого, объявившего в 2018 году о рождении первых в мире генетически модифицированных детей.
Следствие установило, что для набора восьми пар добровольцев Хэ Цзянькуй подделал сертификат комиссии по этике. Эксперимент он проводил с марта 2017 по ноябрь 2018 года. У одной из пар родились близнецы, еще одна участница эксперимента в настоящий момент беременна — всем им, как подчеркивается, власти обеспечат необходимую медицинскую помощь.
Китайские власти намерены привлечь к ответственности как Хэ Цзянькуя, так и тех, с кем он сотрудничал. Какие именно обвинения им планируют предъявить, не уточняется.