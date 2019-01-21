В Совете Федерации готовят закон о штрафах за обозначение Крыма на картах вне границ России
В России может быть введено административное наказание за неверное обозначение границ страны на картах, в том числе принадлежности Крымского полуострова, присоединенного в 2014 году. Соответствующий законопроект разрабатывают члены Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.
По словам сенаторов, работа над документом ведется уже полтора года. Точные сроки внесения законопроекта в Госдуму его авторы назвать затруднились.
«Как профессиональный юрист я могу сказать, что есть коллизия некоторых норм. Мы сейчас отрабатываем с правовым управлением этот вопрос», — пояснила Ковитиди. При этом она исключила, что наказание за подобное нарушение может быть уголовным.
В российском законодательстве есть уголовная статья о призывах к нарушению территориальной целостности страны. В частности, по этой статье преследуют за призывы вернуть Крым Украине.