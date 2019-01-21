Суд прекратил административное дело против Руслана Вахапова, рассказавшего о пытках в ярославской колонии

Судья судебного участка № 1 Некрасовского района Ярославской области Ирина Чапнина прекратила административное дело против регионального координатора «Руси сидящей» Руслана Вахапова о нарушении административного надзора.

О прекращении производства ходатайствовали адвокаты Вахапова из фонда «Общественный вердикт».

Вахапова задержали 9 января, когда он пришел в полицию отметиться — он обязан делать это после освобождения из колонии. На мужчину составили протокол о нарушении правил надзора, так как он проживает не по тому адресу, который указан в решении суда.

В 2017 году Вахапов рассказал о пытках в ярославской исправительной колонии № 1.