Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 миллиардов рублей

На развитие Северного морского пути (СМП) в ближайшие пять лет потребуется более 900 миллиардов рублей. Об этом говорится в плане-графике, который разработал Росморречфлот, пишет «Коммерсант».

Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019–2024 годах понадобится 905,6 миллиарда рублей. Из них государство должно выделить 305 миллиардов. Остальные 600,6 миллиарда отнесены к внебюджетному финансированию.

«Коммерсант» пишет, что, согласно «майскому указу» Владимира Путина, грузопоток по СМП к 2024 году должен достичь 80 миллионов тонн. В плане-графике Росморречфлота указано, что он составит 81,9 миллиона тонн. Но возможность достижения этого объема не раз ставилась под вопрос, отмечает «Коммерсант». Связанные с проектом министерства и ведомства в своих прогнозах указывали, что более реалистичен показатель в 52-76 миллионов тонн.

Северный морской путь — судоходный маршрут, проходящий вдоль берегов России по морям Северного ледовитого океана. СМП почти вдвое короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.

В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства. В марте 2018 года Владимир Путин поручил сделать его «по-настоящему глобальной транзитной артерией».

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