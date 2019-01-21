ЕС ввел санкции против главы ГРУ
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Евросоюз объявил о введении санкций против девяти человек, причастных к применению химического оружия.
В список попали руководитель и заместитель главы ГРУ, а также двое сотрудников спецслужбы, «ответственные за хранение, транспортировку и использование нервно-паралитического вещества в Солсбери», говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Имена лиц, внесенных в санкционный список, в документе не называются.
Как сообщали ранее источники СМИ, введенные санкции, в частности, касаются людей, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
Другие пятеро фигурантов санкционного списка ЕС — граждане Сирии.
Санкции предполагают заморозку активов, а также запрет на въезд в ЕС.