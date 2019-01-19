В Петербурге прошла несогласованная акция памяти Маркелова и Бабуровой. Задержаны семь человек

В Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция памяти убитых националистами в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. «МБХ-Медиа» пишет, что акция закончилась.

На акции были задержаны семь человек, сообщает телеграм-канал «Помощь задержанным СПб».

Как пишет «Бумага», активисты прошли от метро «Чернышевская» до памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной Невы, где возложили цветы.

По словам фотографа Давида Френкеля, полиция попросила «тихо и мирно» пройти к месту возложения цветов и предупредила о задержании «в случае лозунгов».

В Москве днем 19 января проходит согласованная акция памяти погибших.

Адвокат Станислав Маркелов, который защищал антифашистов, и журналистка Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. За убийство был пожизненно осужден член националистической группировки БОРН Никита Тихонов. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы.