В Москве на акции памяти Маркелова и Бабуровой задержали четырех человек

В Москве полиция задержала четырех человек на согласованной акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, в 2009 году. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Один из задержанных Игорь Ясин рассказал, что его задержали из-за радужного флага.

По словам другого задержанного, Николая Кретова, полицейский сказал ему при задержании: «Была бы моя воля, я бы тебя убил». В автозаке его несколько раз ударили, а полицейский назвал задержанных «пидорасами».

По данным «ОВД-Инфо», всех задержанных обвиняют в неповиновении полицейским. Кретова также обвиняют в нарушении порядка проведения акции.

Ранее несколько человек были задержаны на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.