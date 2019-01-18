Владельца «Хромой лошади» выпустили из России, несмотря на 16 миллионов рублей долга

Бывший директор клуба Анатолий Зак уехал из России и находится в Лондоне, сообщает «Местное время».

Заку удалось покинуть страну, несмотря на 78 исполнительных производств о взыскании штрафов и долгов на общую сумму 16,2 миллиона рублей.

В 2013 году Анатолий Зак был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и выплате 158 миллионов рублей пострадавшим при пожаре. Он вышел на свободу в сентябре 2018 года закону, приравнивающему день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Запрет на выезд из страны может быть наложен в случае наличия судебного производства на сумму, превышающую 30 тысяч рублей. Судебные приставы также могут временно снимать уже существующий запрет.